Николай Хабибулин: «В России нет вратарской школы как таковой. Есть отдельные личности — безумно талантливые, но все разные. Шведы, финны друг на друга похожи — у них школа»

— Все верно — есть отдельные личности. Вот даже взять наших лидеров: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин — они все безумно талантливые, но все разные. Можно посмотреть на шведов, вот они похожи, у них школа.