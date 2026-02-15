Ричмонд
Николай Хабибулин: «В России нет вратарской школы как таковой. Есть отдельные личности — безумно талантливые, но все разные. Шведы, финны друг на друга похожи — у них школа»

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин, сейчас тренирующий вратарей «Торпедо», заявил, что в России нет вратарской школы.

— Справедливо считать российскую вратарскую школу сейчас сильнейшей в мире?

— Давайте так, я не скажу, что школа. Как таковой школы я у нас не вижу. Ее как таковой нет.

— Но есть персоналии?

— Все верно — есть отдельные личности. Вот даже взять наших лидеров: Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин — они все безумно талантливые, но все разные. Можно посмотреть на шведов, вот они похожи, у них школа.

Наши вратари лучше, но как школа — они работают более системно, более узнаваемы, похожи друг на друга. Финны друг на друга похожи. А у нас ребята индивидуально сильны, каждый по-своему.

Как таковой системы подготовки у нас нет, это тревожит, на самом деле. У нас есть сильные духом и телом люди, — сказал Хабибулин.