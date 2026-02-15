Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.15
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
21:10
Дания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2

Модано о Мэттьюсе в «Торонто»: «Никому не пожелаю оказаться в такой обстановке, где тебя изучают под микроскопом. Ему нужно больше поддержки со стороны других игроков “Лифс”

Бывший игрок «Далласа» и сборной США Майк Модано высказался о карьере в НХЛ капитана нынешней олимпийской сборной США Остона Мэттьюса.

Первый номер драфта-2016 выступает за «Торонто». За это время «Лифс» ни разу не прошли дальше второго раунда Кубка Стэнли.

"Я никому не пожелаю оказаться в такой обстановке и под таким пристальным вниманием, как в Торонто. Там тебя изучают под микроскопом.

Особенно если речь идет о талантливом парне, первом номере драфта, на которого возложена задача возрождения клуба и возвращения успехов в плей-офф.

В плей-офф тебя оценивают по тому, насколько далеко ты продвигаешься и сколько побед одерживаешь. У «Торонто» с этим все сложно.

При этом, если ситуация когда-нибудь изменится, то, наверное, нет лучшего места в мире для игры. Там царила бы потрясающая атмосфера.

Результативность Остона на феноменальном уровне, но им нужно найти игроков, способных обеспечить глубину состава. У него все еще есть потенциал для роста. На него оказывается определенное давление.

Ему просто нужно больше поддержки со стороны других игроков, которые могли бы облегчить ему задачу," — сказал Модано в программе OverDrive.