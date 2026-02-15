Модано о Мэттьюсе в «Торонто»: «Никому не пожелаю оказаться в такой обстановке, где тебя изучают под микроскопом. Ему нужно больше поддержки со стороны других игроков “Лифс”

Первый номер драфта-2016 выступает за «Торонто». За это время «Лифс» ни разу не прошли дальше второго раунда Кубка Стэнли.
"Я никому не пожелаю оказаться в такой обстановке и под таким пристальным вниманием, как в Торонто. Там тебя изучают под микроскопом.
Особенно если речь идет о талантливом парне, первом номере драфта, на которого возложена задача возрождения клуба и возвращения успехов в плей-офф.
В плей-офф тебя оценивают по тому, насколько далеко ты продвигаешься и сколько побед одерживаешь. У «Торонто» с этим все сложно.
При этом, если ситуация когда-нибудь изменится, то, наверное, нет лучшего места в мире для игры. Там царила бы потрясающая атмосфера.
Результативность Остона на феноменальном уровне, но им нужно найти игроков, способных обеспечить глубину состава. У него все еще есть потенциал для роста. На него оказывается определенное давление.
Ему просто нужно больше поддержки со стороны других игроков, которые могли бы облегчить ему задачу," — сказал Модано в программе OverDrive.