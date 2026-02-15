Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.00
П2
4.05
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.15
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.30
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Франция
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
21:10
Дания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.10
П2
2.60
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Дания
3
П1
X
П2

Хабибулин о том, что поколение Овечкина и Малкина осталось без медалей ОИ с участием НХЛ: «По составу неплохие команды были. Не было хороших тренеров, возможно»

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин высказался о неудачах сборной России на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Источник: Спортс"

На трех предыдущих турнирах, где присутствовали игроки лиги, российская команда один раз заняла 4-е место (в Турине-2006 под руководством Владимира Крикунова) и дважды вылетела в ¼ финала (в Ванкувере-2010 под руководством Вячеслава Быкова и в Сочи-2014 под руководством Зинэтулы Билялетдинова).

— Мало кто мог тогда об этом подумать, но бронза Солт-Лейк-Сити — наш последний медальный успех на турнирах среди всех сильнейших. У вас есть понимание, почему поколение Александра Овечкина и Евгения Малкина так и осталось без больших побед?

— Я бы не говорил о застое нашего хоккея. Каждый турнир — своя история, по составу мы каждый раз привозили неплохие команды.

Возможно, не было хороших тренеров, которые могли бы, как водитель машины, направить в нужное русло, — сказал Хабибулин.

Наша хоккейная сборная из Сочи-2014. Где сейчас та команда?

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше