Хабибулин о том, что поколение Овечкина и Малкина осталось без медалей ОИ с участием НХЛ: «По составу неплохие команды были. Не было хороших тренеров, возможно»

На трех предыдущих турнирах, где присутствовали игроки лиги, российская команда один раз заняла 4-е место (в Турине-2006 под руководством Владимира Крикунова) и дважды вылетела в ¼ финала (в Ванкувере-2010 под руководством Вячеслава Быкова и в Сочи-2014 под руководством Зинэтулы Билялетдинова).
— Мало кто мог тогда об этом подумать, но бронза Солт-Лейк-Сити — наш последний медальный успех на турнирах среди всех сильнейших. У вас есть понимание, почему поколение Александра Овечкина и Евгения Малкина так и осталось без больших побед?
— Я бы не говорил о застое нашего хоккея. Каждый турнир — своя история, по составу мы каждый раз привозили неплохие команды.
Возможно, не было хороших тренеров, которые могли бы, как водитель машины, направить в нужное русло, — сказал Хабибулин.
