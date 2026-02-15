Ричмонд
Ковальчук об Олимпиаде-2026: «Меня не удивляет, что игроки КХЛ так здорово смотрятся. У нас сильная конкурентная лига, которая хорошо развивается. Поэтому все ребята в отличной форме»

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук высказался о выступлении игроков Фонбет Чемпионата КХЛ на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

— Вы смотрите Олимпиаду?

— Пытаюсь смотреть. Понятно, что слежу за хоккеем. Видно, что приехали классные составы. Уровень крутой.

Смотрел фигурное катание, когда было командное выступление. Илья Малинин — интересный персонаж.

— Александр Овечкин подарил ему свои желтые шнурки перед Олимпиадой.

— Ну вот, поэтому Малинин и выиграл золото в команде (улыбается).

— Четыре игрока КХЛ поехали в Милан.

— Трое выступают за Словакию, которая одержала две победы в трех матчах, заняла первое место в группе. Они неожиданно победили финнов, Адам Ружичка забил.

Меня не удивляет, что игроки КХЛ так здорово смотрятся. У нас сильная конкурентная лига, которая хорошо развивается. Поэтому все ребята в отличной форме. И доказывают, что могут спокойно играть на Олимпиаде, — сказал Ковальчук.

