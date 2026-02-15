Тренер «Спартака» Барков о 4:3 с «Динамо» Минск: «Ребята раскрепостились, появилась свежая кровь. В 3-м периоде попятились, соперник этим воспользовался»

— По игре мы и предыдущий матч хорошо провели, у нас было много моментов, но шайба не шла в ворота. Нужно было перетерпеть этот период. Нужен был гол, и большое значение играет, что забил его Ваня Морозов, который давно у нас не отличался. Думаю, ребята раскрепостились, хотя не скажу, что мы много забили.