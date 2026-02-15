Ричмонд
Хоккей. Мужчины
перерыв
Дания
3
:
Латвия
2
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.00
П2
9.75
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Тренер «Спартака» Барков о 4:3 с «Динамо» Минск: «Ребята раскрепостились, появилась свежая кровь. В 3-м периоде попятились, соперник этим воспользовался»

Тренер «Спартака» Александр Барков-старший высказался о победе над минским «Динамо» (4:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Что наконец‑то произошло с вашей атакой?

— По игре мы и предыдущий матч хорошо провели, у нас было много моментов, но шайба не шла в ворота. Нужно было перетерпеть этот период. Нужен был гол, и большое значение играет, что забил его Ваня Морозов, который давно у нас не отличался. Думаю, ребята раскрепостились, хотя не скажу, что мы много забили.

Видимо, решили потерпеть в третьем периоде. Попятились назад, начали думать об обороне, и этим воспользовался соперник, сравнял счет. А нужно было просто продолжать играть в свой хоккей. Должен быть баланс между атакой и обороной, поэтому взяли тайм‑аут, после которого игра вернулась в свое русло.

— Как оцените действия хоккеистов, поднятых из ВХЛ?

— Они давно не играли в этой лиге, им было сложно, но они справились, и команда хорошо их приняла. Появилась свежая кровь, динамика в игре. Думаю, поэтому Морозов и забил, — сказал Барков.