Тренер «Спартака» Барков о 4:3 с «Динамо» Минск: «Ребята раскрепостились, появилась свежая кровь. В 3-м периоде попятились, соперник этим воспользовался»

— Что наконец‑то произошло с вашей атакой?
— По игре мы и предыдущий матч хорошо провели, у нас было много моментов, но шайба не шла в ворота. Нужно было перетерпеть этот период. Нужен был гол, и большое значение играет, что забил его Ваня Морозов, который давно у нас не отличался. Думаю, ребята раскрепостились, хотя не скажу, что мы много забили.
Видимо, решили потерпеть в третьем периоде. Попятились назад, начали думать об обороне, и этим воспользовался соперник, сравнял счет. А нужно было просто продолжать играть в свой хоккей. Должен быть баланс между атакой и обороной, поэтому взяли тайм‑аут, после которого игра вернулась в свое русло.
— Как оцените действия хоккеистов, поднятых из ВХЛ?
— Они давно не играли в этой лиге, им было сложно, но они справились, и команда хорошо их приняла. Появилась свежая кровь, динамика в игре. Думаю, поэтому Морозов и забил, — сказал Барков.