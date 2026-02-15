Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
перерыв
Дания
3
:
Латвия
2
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.00
П2
9.75
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Саша Трей после 2:10: «Надеюсь, мой сын сможет забить Канаде больше 1 однажды. Обменял бы свой гол на лучшую игру Франции»

Нападающий сборной Франции Саша Трей прокомментировал разгромное поражение от Канады (2:10) в матче олимпийского турнира в Милане. Трей отметился голом на 42-й минуте.

Источник: Спортс"

"Мы понимали, что нас ждут три очень тяжелых матча — так и получилось. С одной стороны, это была возможность для нас вырасти как команде, пройдя через такие игры. Теперь мы знаем, чего ожидать. В следующем матче нужно показать свой максимум. Это всего лишь одна игра — а в хоккее возможно все.

Для меня [гол] это небольшой плюс, но хоккей — не про одного человека. Я бы без колебаний обменял этот гол на более качественную командную игру и меньше пропущенных шайб сегодня. Но момент уже есть, я его принимаю и ценю. Это хорошее воспоминание для моего сына — он сейчас играет на детском турнире в Квебеке. Наверное, он видел этот гол, и для него это важно. Надеюсь, он смотрел и однажды сможет забить Канаде больше одного раза", — сказал Саша Трей.