Саша Трей после 2:10: «Надеюсь, мой сын сможет забить Канаде больше 1 однажды. Обменял бы свой гол на лучшую игру Франции»

Для меня [гол] это небольшой плюс, но хоккей — не про одного человека. Я бы без колебаний обменял этот гол на более качественную командную игру и меньше пропущенных шайб сегодня. Но момент уже есть, я его принимаю и ценю. Это хорошее воспоминание для моего сына — он сейчас играет на детском турнире в Квебеке. Наверное, он видел этот гол, и для него это важно. Надеюсь, он смотрел и однажды сможет забить Канаде больше одного раза", — сказал Саша Трей.