Квартальнов о 3:4 со «Спартаком»: «Динамо» Минск половину игры было инертным в атаке. «Пустые» голы нас деморализовали"

— Было много ошибок. Это не соперник заставлял нас. Половину игры мы были инертные в атаке. Но в обороне… «Пустые» голы нас деморализовали. Здорово, что вернулись в игру. Но нужно было играть по счету. Пропустили контратаку на пустом месте. В конце имели шанс, но не получилось.
— Почему команда не попала в игру?
— У нас есть проблема в последних выездных матчах. Пропустили первый пустой гол, хотя надо было сыграть на ноль в первом периоде. Нам нужно перестроиться и нижним звеньям по‑другому играть, — сказал Квартальнов.