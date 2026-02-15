Квартальнов о 3:4 со «Спартаком»: «Динамо» Минск половину игры было инертным в атаке. «Пустые» голы нас деморализовали"

— Было много ошибок. Это не соперник заставлял нас. Половину игры мы были инертные в атаке. Но в обороне… «Пустые» голы нас деморализовали. Здорово, что вернулись в игру. Но нужно было играть по счету. Пропустили контратаку на пустом месте. В конце имели шанс, но не получилось.