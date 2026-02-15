Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
3
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
78.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Квартальнов о 3:4 со «Спартаком»: «Динамо» Минск половину игры было инертным в атаке. «Пустые» голы нас деморализовали"

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Спартака» (3:4) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Было много ошибок. Это не соперник заставлял нас. Половину игры мы были инертные в атаке. Но в обороне… «Пустые» голы нас деморализовали. Здорово, что вернулись в игру. Но нужно было играть по счету. Пропустили контратаку на пустом месте. В конце имели шанс, но не получилось.

— Почему команда не попала в игру?

— У нас есть проблема в последних выездных матчах. Пропустили первый пустой гол, хотя надо было сыграть на ноль в первом периоде. Нам нужно перестроиться и нижним звеньям по‑другому играть, — сказал Квартальнов.