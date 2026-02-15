Уилсон подрался с Криноном в матче Канада — Франция на Играх-2026. Француз свалил форварда «Вашингтона» на лед и нанес несколько ударов

Драка произошла в концовке встречи после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил канадского нападающего Нэтана Маккиннона. За этот эпизод француз получил 2-минуты штрафа.
Кринон уложил Уилсона на лед, дернув за плечо, а затем добавил несколько ударов сверху. Затем в стычку вмешались судьи, что позволило Уилсону толкнуть Кринона и отправить француза на лед. После этого арбитры прекратили стычку.
По итогам эпизода оба игрока были удалены до конца встречи.
Отметим, что Уилсон в этом матче отметился голом и результативной передачей.
Изображение: кадр из трансляции Okko.
Друган Овечкина сделал первый хет-трик Горди Хоу в истории Олимпиад — забил, отдал, подрался.