Уилсон подрался с Криноном в матче Канада — Франция на Играх-2026. Француз свалил форварда «Вашингтона» на лед и нанес несколько ударов

Нападающий сборной Канады и «Вашингтона» Том Уилсон подрался с защитником Пьерром Криноном в матче против Франции (10:2) на олимпийском турнире в Милане.

Источник: Спортс"

Драка произошла в концовке встречи после того, как Кринон высоко поднятым локтем встретил канадского нападающего Нэтана Маккиннона. За этот эпизод француз получил 2-минуты штрафа.

Кринон уложил Уилсона на лед, дернув за плечо, а затем добавил несколько ударов сверху. Затем в стычку вмешались судьи, что позволило Уилсону толкнуть Кринона и отправить француза на лед. После этого арбитры прекратили стычку.

По итогам эпизода оба игрока были удалены до конца встречи.

Отметим, что Уилсон в этом матче отметился голом и результативной передачей.

Изображение: кадр из трансляции Okko.

Друган Овечкина сделал первый хет-трик Горди Хоу в истории Олимпиад — забил, отдал, подрался.