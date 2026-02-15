Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
2
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
93.00
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Ковальчук о составе Ларионова на Олимпиаду: «Игроки из КХЛ точно были бы в сборной. Кто и сколько — можем только гадать на кофейной гуще»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук отреагировал на представленный Игорем Ларионовым состав сборной России на Олимпиаду.

Источник: Спортс"

Ранее главный тренер СКА представил свой вариант состава национальной сборной на Игры, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».

— Игорь Ларионов сказал в интервью, что на эту Олимпиаду не взял бы ни одного игрока КХЛ, потому что они уступают в мышлении игрокам НХЛ. Справедливо ли это?

— Тяжело судить. У каждого тренера и генерального менеджера свое мнение. Понятно, мы сейчас можем только на кофейной гуще гадать, кого бы куда взяли, сколько игроков из КХЛ было бы в составе. Но они бы точно были.

— Когда вы собирали сборную России под Пекин с участием НХЛ, у вас хоккеисты КХЛ были?

— Да, конечно. Там и по центрфорвардам были вопросы, и по защитникам. Мы брали ребят из КХЛ, — сказал Ковальчук.