Ковальчук о составе Ларионова на Олимпиаду: «Игроки из КХЛ точно были бы в сборной. Кто и сколько — можем только гадать на кофейной гуще»

Ранее главный тренер СКА представил свой вариант состава национальной сборной на Игры, отметив: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню».
— Игорь Ларионов сказал в интервью, что на эту Олимпиаду не взял бы ни одного игрока КХЛ, потому что они уступают в мышлении игрокам НХЛ. Справедливо ли это?
— Тяжело судить. У каждого тренера и генерального менеджера свое мнение. Понятно, мы сейчас можем только на кофейной гуще гадать, кого бы куда взяли, сколько игроков из КХЛ было бы в составе. Но они бы точно были.
— Когда вы собирали сборную России под Пекин с участием НХЛ, у вас хоккеисты КХЛ были?
— Да, конечно. Там и по центрфорвардам были вопросы, и по защитникам. Мы брали ребят из КХЛ, — сказал Ковальчук.