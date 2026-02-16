Ги Буше о состоянии Волкова: «Мы надеемся к 10 марта увидеть его на льду. Он необходим “Авангарду” в плей-офф»

"Как мне говорят, восстановление Волкова идет очень хорошо. Мы надеемся ориентировочно к 10 марта увидеть его на льду, если все будет двигаться так, как нам хотелось бы. В идеале Александру сыграть четыре‑пять матчей до плей‑офф, ведь туда ему необходимо войти полностью готовым.