Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
2
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
93.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Ги Буше о состоянии Волкова: «Мы надеемся к 10 марта увидеть его на льду. Он необходим “Авангарду” в плей-офф»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в матче против «Трактора» (6:2) рассказал о состоянии Александра Волкова. Форвард получил травму 8 января в игре против «Металлурга» (1:2).

Источник: Спортс"

"Как мне говорят, восстановление Волкова идет очень хорошо. Мы надеемся ориентировочно к 10 марта увидеть его на льду, если все будет двигаться так, как нам хотелось бы. В идеале Александру сыграть четыре‑пять матчей до плей‑офф, ведь туда ему необходимо войти полностью готовым.

Травмы бывают такими, что иногда все происходит быстрее, чем ты думаешь, а бывает наоборот. Волков — тот игрок, который необходим команде в плей‑офф", — сказал Ги Буше.

