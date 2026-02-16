Ги Буше о состоянии Волкова: «Мы надеемся к 10 марта увидеть его на льду. Он необходим “Авангарду” в плей-офф»

"Как мне говорят, восстановление Волкова идет очень хорошо. Мы надеемся ориентировочно к 10 марта увидеть его на льду, если все будет двигаться так, как нам хотелось бы. В идеале Александру сыграть четыре‑пять матчей до плей‑офф, ведь туда ему необходимо войти полностью готовым.
Травмы бывают такими, что иногда все происходит быстрее, чем ты думаешь, а бывает наоборот. Волков — тот игрок, который необходим команде в плей‑офф", — сказал Ги Буше.
