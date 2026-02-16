Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»

— Владислав Третьяк говорил, что Крикунов должен был возглавить сборную. Точно так же говорилось и про Квартального, и про Воробьева… Он в зависимости от времени года называет тех, кто на сегодняшний день наиболее показал себя. Но я не хочу это обсуждать, пускай говорят о том, кто станет тренером сборной.