Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
США
2
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
93.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о шансах российской команды на Олимпиаде-2026, отметив, что бороться за золотые медали было бы тяжело.

Источник: Спортс"

— Мы увидели все команды на Олимпиаде. Как бы сборная России смотрелась на их фоне?

— Я думаю, что сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде.

— Почему вы так считаете?

— Вы видели игры сборных команд Канады, США, Финляндии? Вы видели только наши внутренние турниры.

— Реально ли сборной России было бы бороться с такой мощной Канадой на Олимпиаде?

— С теми составами, которые сейчас представлены на Олимпиаде, нашей сборной было бы очень тяжело бороться.

— Можно ли сказать, что отстранение понизило уровень нашей сборной?

— Почему же отстранение? Наша страна и раньше не всегда допускалась до турниров. Просто у нас система подготовки совершенно другая. Если во многих командах игроки индивидуально очень сильные, то у нас идет дефицит на центральных нападающих и так далее. Мы проигрываем по составу, по технической и тактической подготовке.

— Вы согласны, что Сергей Федоров был бы оптимальной кандидатурой главного тренера сборной России?

— Знаете, я эти вопросы не обсуждаю.

— Пару лет назад президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что Федоров потенциальный кандидат на должность наставника сборной.

— Владислав Третьяк говорил, что Крикунов должен был возглавить сборную. Точно так же говорилось и про Квартального, и про Воробьева… Он в зависимости от времени года называет тех, кто на сегодняшний день наиболее показал себя. Но я не хочу это обсуждать, пускай говорят о том, кто станет тренером сборной.

Я думаю, что важно обсуждать то, как нам выходить из текущей ситуации. У нас на КХЛ полтора центрального нападающего, — заявил Плющев.