Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Порядин о победе «Спартака»: «Мы разговаривали после прошлых неудач, иногда полезно так посидеть. Против “Динамо” Минск вышли играть друг за друга»

Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал, за счет чего команде удалось победить минское «Динамо» (4:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— За счет чего удалось обыграть «Динамо»?

— Разговаривали с ребятами после неудач в прошлых матчах и сегодня вышли играть друг за друга.

— Что обсуждали с игроками в раздевалке после поражения от ЦСКА?

— Поговорили о том, что, несмотря ни на что, нужно продолжать работать, и просто каждый высказал свое мнение. Иногда полезно так посидеть.

— Что произошло в концовке матча, когда соперник мог сравнять счет?

— Не получилось выбросить шайбу из зоны, но, к счастью, Загидулин потушил все в конце.

— Почему сегодня получился фестивальный матч, ведь в последних играх «Спартак» действует от обороны?

— Да, в обороне мы действуем значительно лучше и понимаем систему. В последних матчах у многих нападающих не получалось забить. Наверное, сегодня каждый разозлился на себя, и это помогло. В обороне — хорошо, но и голы надо забивать, — сказал Порядин.