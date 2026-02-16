Порядин о победе «Спартака»: «Мы разговаривали после прошлых неудач, иногда полезно так посидеть. Против “Динамо” Минск вышли играть друг за друга»

— Да, в обороне мы действуем значительно лучше и понимаем систему. В последних матчах у многих нападающих не получалось забить. Наверное, сегодня каждый разозлился на себя, и это помогло. В обороне — хорошо, но и голы надо забивать, — сказал Порядин.