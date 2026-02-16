Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Мэттьюс о сборной США после 5:1 с Германией: «Уверенность возрастает. В каждой игре мы делаем шаг вперед. Лично я чувствую себя все лучше и лучше»

Форвард сборной США Остон Мэттьюс высказался о победе над Германией (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

28-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, в трех играх на олимпийском турнире у него стало 5 (3+2) баллов.

"Наша уверенность в себе возрастает. В каждой игре мы делаем шаг вперед и улучшаем нашу игру перед четвертьфиналом. Это приятно видеть.

Лично я чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Приятно получать такую награду, как сегодня. Это укрепляет мою уверенность в себе и помогает всей команде", — сказал Мэттьюс.

В ¼ финала сборной США предстоит встреча с победителем пары Швеция — Латвия.