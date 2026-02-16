Ричмонд
Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США — 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место

Сборная Канады получила первый посев по итогам группового этапа Олимпиады-2026. Канадцы выиграли все три матча в основное время, набрав 9 очков при разнице шайб «+17».

Сборная США с 9 очками получила второй посев при разнице шайб «+11».

Третий и четвертый посев получили сборные Словакии и Финляндии с 6 очками.

В четвертьфинале канадцы встретятся с победителем пары Чехия (8-й посев) — Дания (9-й), американцы — с победителем пары Швеция (7-й — из-за третьего места в группе) — Латвия (11-й), словаки — с победителем пары Германия (6-й) — Франция (11-й), финны — с победителем пары Швейцария (5-й) — Италия (12-й).

В первом полуфинале команда с самым высоким посевом из оставшихся сыграет против команды с самым низким. Во втором — две оставшиеся.

Наличие у сборной Канады первого посева, а у сборной США второго означает, что они могут встретиться либо в финальном матче, либо в игре за 3-е место.

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 — 5:2, в Ванкувере-2010 — 3:2 ОТ).