Селебрини — 1-й игрок в истории НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде. На Играх с участием игроков лиги это также удалось Корешкову и Матыцину

Свою первую шайбу 19-летний игрок «Сан-Хосе» забросил, реализовав штрафной бросок на 38-й минуте.
Он стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить назначенный по ходу матча буллит на олимпийском турнире.
При этом на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014 год) это удалось двум игрокам, в лиге не выступавшим — Андрею Матыцину (2002, Латвия), Евгению Корешкову (2006, Казахстан).
У канадцев ранее были две неудачные попытки реализации штрафного броска — в исполнении Сидни Кросби (2010) и Кори Перри (2014).