Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Селебрини — 1-й игрок в истории НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде. На Играх с участием игроков лиги это также удалось Корешкову и Матыцину

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Франции (10:2).

Источник: Спортс"

Свою первую шайбу 19-летний игрок «Сан-Хосе» забросил, реализовав штрафной бросок на 38-й минуте.

Он стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забить назначенный по ходу матча буллит на олимпийском турнире.

При этом на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014 год) это удалось двум игрокам, в лиге не выступавшим — Андрею Матыцину (2002, Латвия), Евгению Корешкову (2006, Казахстан).

У канадцев ранее были две неудачные попытки реализации штрафного броска — в исполнении Сидни Кросби (2010) и Кори Перри (2014).