Ковальчук о падении Линдси Вонн на Олимпиаде-2026: «Молодец, настоящая спортсменка. Уверен, что по ее истории снимут интересный фильм. Это же голливудский сюжет»

— Вонн — молодец, настоящая спортсменка. Этот адреналин никуда не уходит, ты хочешь сражаться. Линдси через многое прошла. У нее куча травм, порванные связки, но она выступает на Олимпиаде — на той трассе, которая у горнолыжников считается очень сложной.