Коваленко об Олимпиаде-2026: «Отсутствие Овечкина, российских звезд НХЛ — огромнейший минус и МОК, и ИИХФ, и коммерции»

Сборная России не была допущена к участию в турнире. Ее заменила команда Франции.
"Так как там нет сборной России, то для меня этот турнир неинтересен. Я его не смотрю. Хоккей, особенно в Америке, стал коммерческим предприятием.
И отсутствие российских звезд НХЛ, человека [Александра Овечкина], который поставил рекорд НХЛ по голам, — это огромнейший минус и Международному олимпийскому комитету, и Международной федерации хоккея.
Ну и, конечно, минус коммерции, потому что присутствие российских звезд на Олимпийских играх, думаю, дало бы больше импульса и возможностей в спорте и коммерции", — сказал Коваленко.