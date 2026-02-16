Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2

Витолиньш о выходе Латвии на Швецию в плей-офф ОИ: «Мы всегда выбираем самые тернистые пути. Не знаю, правильно ли сняли Шилова в матче с Данией»

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш высказался о поражении от Дании (2:4) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Последнюю шайбу датчане забросили в пустые ворота. Дания получила 9-й посев в плей-офф и сыграет с Чехией в предварительном раунде, а Латвия — 10-й и встретится со Швецией.

— Не знаю, правильно ли мы поступили, сняв Шилова за три минуты до конца игры. Мы хотели сравнять и выиграть, вот так и поступили. После того как уступали 0:3, игру более-менее получилось выровнять, и оставалась только одна шайба до ровного счета.

Я знал, что Дании нужно «+2», но не верил, что они будут менять голкипера на шестого полевого, потому что в первую очередь же спортивный принцип, хотя уже и сам не знаю прав ли я.

— Могли бы играть с итальянцами, чехами.

— Могли бы, что сказать. Но мы как всегда выбираем самые тернистые пути и вышли на Швецию. Здесь нет слабых противников, сегодня хитрее и быстрее были датчане. Если что, к Шилову вопросов у меня нет — он ловил то, что было нужно, — сказал Витолиньш.