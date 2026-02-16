Комментатор Гречанин оштрафован на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли», «########»

«Судом установлено, что 5 января 2026 года Гречанин М. С., находясь в академии хоккея “Авангард” во время включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК “Сибирь” и ХК “Астана”, в ходе телефонного разговора допустил высказывания с негативной оценкой игроков команды “Астана” по признаку национальной и территориальной принадлежности.