Комментатор Гречанин оштрафован на 10 тысяч рублей за унижение достоинства хоккеистов из Казахстана на детско-юношеском турнире в Омске. Он сказал: «###### чебуроды вышли», «########»

В январе перед матчем «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске Гречанин в прямом эфире оскорбил игроков команды из Казахстана: «Сейчас эти ######## повернутся спиной. Хотя бы номера на рукавах есть» и «###### (чертовы) чебуроды вышли».
Позже он извинился за свои слова.
«Судом установлено, что 5 января 2026 года Гречанин М. С., находясь в академии хоккея “Авангард” во время включенного оборудования для прямой трансляции матча между ХК “Сибирь” и ХК “Астана”, в ходе телефонного разговора допустил высказывания с негативной оценкой игроков команды “Астана” по признаку национальной и территориальной принадлежности.
В судебное заседание привлекаемый к ответственности не явился, будучи извещенным надлежащим образом.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина М. С. состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично).
Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу", — говорится в сообщении пресс-службы судов Омской области.