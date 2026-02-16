Селебрини побил рекорд по голам на ОИ с участием НХЛ для игроков до 20 лет (4) — ранее им владел Мяяття. По очкам (6) Макклин повторил рекорд Малкина

На счету 19-летнего нападающего, выступающего в НХЛ за «Сан-Хосе», стало 6 (4+2) очков в 3 играх на турнире.
Он стал новым рекордсменом Олимпиад с участием НХЛ (ранее — с 1998 по 2014) по числу голов для игроков в возрасте до 20 лет. Ранее это достижение принадлежало финскому защитнику Олли Мяяття (2014, 3 гола).
По числу очков в возрасте до 20 лет Селебрини повторил достижение Евгения Малкина (2006, Россия, 6 очков в 7 играх, 2+4).
