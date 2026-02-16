Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2

Кросби считает, что Малкин продолжит карьеру: «Он очень хорош и еще долго не остановится. О его прощальном матче еще не разговаривали»

Капитан сборной Канады и «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что его одноклубнику Евгению Малкину рано завершать карьеру.

39-летний Малкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. На протяжении всех этих лет он играл за «Пингвинс» вместе с Кросби.

Сидни ответил на вопрос о том, мог бы он поучаствовать в прощальном матче Малкина в России.

«Мы еще не разговаривали об этом. Он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он еще долго не остановится», — сказал Кросби.

Срок действия текущего контракта Малкина с клубом истекает летом.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше