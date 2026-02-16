Кросби считает, что Малкин продолжит карьеру: «Он очень хорош и еще долго не остановится. О его прощальном матче еще не разговаривали»

39-летний Малкин проводит свой 20-й сезон в НХЛ. На протяжении всех этих лет он играл за «Пингвинс» вместе с Кросби.
Сидни ответил на вопрос о том, мог бы он поучаствовать в прощальном матче Малкина в России.
«Мы еще не разговаривали об этом. Он выглядит очень хорошо, и я думаю, что он еще долго не остановится», — сказал Кросби.
Срок действия текущего контракта Малкина с клубом истекает летом.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше