Вратарь Швеции Густавссон: «Овечкин и Капризов входят в топ-5 НХЛ. С ними была бы одна из лучших команд Олимпиады»

Россия из-за отстранения пропускает олимпийский хоккейный турнир, проходящий в Италии с 11 по 22 февраля.
«Эти два игрока входят в топ-5 НХЛ. Я играю против них практически каждый день. С ними на Олимпиаде это была бы одна из лучших команд в мире», — сказал Густафссон.
Коваленко об Олимпиаде-2026: «Отсутствие Овечкина, российских звезд НХЛ — огромнейший минус и МОК, и ИИХФ, и коммерции».
