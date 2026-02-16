Ричмонд
Вратарь Швеции Густавссон: «Овечкин и Капризов входят в топ-5 НХЛ. С ними была бы одна из лучших команд Олимпиады»

Вратарь сборной Швеции и «Миннесоты» Филип Густавссон считает, что его одноклубник Кирилл Капризов и Александр Овечкин входят в топ-5 игроков НХЛ.

Источник: Спортс"

Россия из-за отстранения пропускает олимпийский хоккейный турнир, проходящий в Италии с 11 по 22 февраля.

«Эти два игрока входят в топ-5 НХЛ. Я играю против них практически каждый день. С ними на Олимпиаде это была бы одна из лучших команд в мире», — сказал Густафссон.

Коваленко об Олимпиаде-2026: «Отсутствие Овечкина, российских звезд НХЛ — огромнейший минус и МОК, и ИИХФ, и коммерции».

