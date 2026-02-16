Ричмонд
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»

Американский нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе высказался о хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

Источник: Спортс"

"Я смотрю Олимпиаду. Слежу за горными лыжами, сноубордом и, конечно же, хоккеем. Невероятно, сколько талантливых спортсменов есть в сборной США. Если говорить про хоккей, у нас есть шансы на золотые медали, но главным конкурентом является Канада, у которой есть лучшие игроки мира.

Жаль, что сборная России не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин. Этот список можно продолжать. В НХЛ много игроков, которые по-прежнему являются звездами.

Надеюсь, на следующих Олимпийских играх, и в дальнейших международных соревнованиях Россия будет принимать участие. Не знаю, до какой стадии российская сборная добралась бы на Играх, но в финале хоккейного турнира должны сыграть США и Канада", — заявил Сукезе.