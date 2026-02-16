Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»

— Команду с победой, непростая игра. Мы вернемся к обсуждению игры чуть позже. Сначала пару слов о том, что всегда непросто, когда возвращаешься в родные пенаты. Игра после перерыва (дома) всегда непростая, теряется фокус, давно не играли в «Ледовом». Ажиотаж, интерес возрастает, всегда есть волнения такие.