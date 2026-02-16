Ричмонд
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
10.25
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»

Защитник ЦСКА Джереми Руа высказался об игре вратарей клуба Александра Самонова и Дмитрия Гамзина в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс"

На данный момент команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 матчей.

ЦСКА пропустил 124 гола — это второй лучший показатель в Фонбет Чемпионате КХЛ.

"С каждым вратарем ЦСКА мы чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей в КХЛ по пропущенным голам, поскольку наши вратари хорошо проводят весь сезон.

Нам просто нужно помогать им, как они помогают полевым. Как игроки, мы доверяем обоим. Выбор вратаря — это работа тренеров, мы даже не знаем, кто будет в воротах до предыгровой разминки", — сказал Руа.