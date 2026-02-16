Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»

На данный момент команда тренера Игоря Никитина занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 матчей.
ЦСКА пропустил 124 гола — это второй лучший показатель в Фонбет Чемпионате КХЛ.
"С каждым вратарем ЦСКА мы чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей в КХЛ по пропущенным голам, поскольку наши вратари хорошо проводят весь сезон.
Нам просто нужно помогать им, как они помогают полевым. Как игроки, мы доверяем обоим. Выбор вратаря — это работа тренеров, мы даже не знаем, кто будет в воротах до предыгровой разминки", — сказал Руа.