Гатиятулин о Денисенко в запасе «Ак Барса»: «Это не наказание. У Гриши срабатывает рычаг переключения на североамериканский хоккей. Говорим с ним, показываем»

25-летний игрок набрал 23 (11+12) очка в 51 игре в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 3».
— У вас Алистров давно не играет, Денисенко время от времени остается в запасе. Это статусные игроки, за Денисенко «Ак Барс» вообще все лето боролся. Как не прибить их?
— Только объединять всех общей целью. Верю, что нам это по силам. Вот вы задаете вопросы вокруг негативного сценария, заранее исключая вариант, что необходимость бороться за игровое время каждый день может пойти и на пользу.
Ребята опытные, поигравшие, через многое прошли, должны понимать, что решения продиктованы интересами команды. У Гриши, бывает, срабатывает рычаг переключения на североамериканский хоккей, к которому он привык за последние годы. Разговариваем с ним, показываем.
Непопадание в состав — это один из инструментов воздействия на игрока, а не наказание.
Вова нам много помогал в первой части сезона, сейчас, да, часто остается вне заявки, но знает причины. Раз произошел откат в плане игровой практики, надо доказывать заново в условиях текущей конкуренции, — сказал Гатиятулин.