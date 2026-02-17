Макар о том, что Малкина и Овечкина нет на ОИ: «Когда появляются такие потрясающие игроки, все становится по-другому. Но мы сосредоточимся на тех командах, которые здесь есть»

Игрок «Колорадо» ответил на вопрос, повысился бы уровень хоккейного турнира Олимпиады-2026, если бы в нем участвовали такие хоккеисты, как Овечкин и Малкин.
"Да, каждый раз, когда появляются такие потрясающие игроки, как эти, все становится по-другому.
Но мы просто сосредоточимся на командах, которые здесь есть, и посмотрим, что будет потом", — сказал Макар.
Напомним, сборная России не была допущена до Олимпиады-2026.
Узнать больше по теме
