Хоккеист NCAA Алифанов о стрельбе на матче в США: «Ситуация кошмарная, правительству нужно решать что-то срочно. В тот день даже не было охраны, металлоискателей. Заходи, кто хочет»

Российский защитник команды Johnson & Wales University Ярослав Алифанов рассказал подробности стрельбы на хоккейном матче в городе Паутакет (штат Род-Айленд, США). Челябинский воспитанник выступает в американской студенческой лиге NCAA III.

Источник: Спортс"

Ранее власти города Паутакет в США (штат Род-Айленд) сообщили о гибели трех человек в результате стрельбы во время хоккейного матча детских команд.

В числе погибших находится и сам стрелявший — 56-летний Роберт Дорган (трансгендер, ставший использовать имя Роберта Эспозито). По данным полиции, он страдал психическим расстройством и совершил самоубийство. Еще три человека пострадали и находятся в больнице в критическом состоянии.

— Вы находились на арене во время произошедшего?

— Слава богу, меня на арене не было. После этого просто невозможно не верить в совпадения, потому что в этот день я приболел и не пошел на тренировку. А мы всегда с Максом, это мой друг из команды, переодеваемся самые последние, ждем спокойно, пока ребята уйдут из раздевалки, включим русскую музыку, сидим, отдыхаем. И в этот день я не пришел, и, соответственно, он переоделся быстрее и вышел со всеми ребятами-американцами.

И минут через 15, как они вышли, это все произошло. Так что если бы я пришел в тот день, мы бы с Максом точно сидели в этот момент в раздевалке. Началась игра старшей школы, и в одной из семей, которые пришли поддержать своего ребенка, был трансгендер. В общем, что-то ему не понравилось, и он просто вышел из арены, взял пистолет, вернулся и открыл огонь прямо на трибуне. На месте была сразу же убита девочка, потом он также убил себя. Четыре человека было госпитализировано. В общем, кошмар.

— Насколько ваших партнеров по команде испугала эта ситуация?

— Когда мы встретились с ребятами из команды, на них просто не было лица. Потому что некоторые даже знали пострадавших и тех людей, которые находились на игре. У нас врач команды был еще на арене в этот момент, он из-за испуга частично потерял память. С ним сейчас работают психологи.

— Действительно в Америке широко обсуждают произошедшее?

— Ситуация кошмарная, резонансная по всей Америке. Обсуждают это везде, потому что это проблема. В университете Брауна стрельба была в декабре, поэтому американскому правительству нужно решать что-то с этим срочно. Это серьезный звонок для государства в принципе и охранных компаний, что надо минимизировать все риски, потому что это очень серьезно.

В тот день даже не было охраны на арене, не было никаких металлоискателей. Так что заходи, кто хочет. А чтобы вы понимали, на этой арене также может тренироваться «Провиденс Брюинз», фарм-клуб «Бостона». Сегодня у нас отменили тренировку. Не знаю, перенесут ли игры, потому что на арену не попасть, даже форму не забрать. Арена оцеплена, сейчас ведется следствие и расследование, — рассказал Алифанов.