Хоккеист NCAA Алифанов о стрельбе на матче в США: «Ситуация кошмарная, правительству нужно решать что-то срочно. В тот день даже не было охраны, металлоискателей. Заходи, кто хочет»

И минут через 15, как они вышли, это все произошло. Так что если бы я пришел в тот день, мы бы с Максом точно сидели в этот момент в раздевалке. Началась игра старшей школы, и в одной из семей, которые пришли поддержать своего ребенка, был трансгендер. В общем, что-то ему не понравилось, и он просто вышел из арены, взял пистолет, вернулся и открыл огонь прямо на трибуне. На месте была сразу же убита девочка, потом он также убил себя. Четыре человека было госпитализировано. В общем, кошмар.