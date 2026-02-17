Ричмонд
Десятков о 2:1 с ЦСКА: «Лада» выстояла меньшинство. Сработали и игра вратаря, и самоотверженность команды"

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о победе над ЦСКА (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс

— Терпеливая игра с обеих сторон. Но если говорить, что сработало — наверное, все прекрасно понимают, это меньшинство выстояли. И игра вратаря, самоотверженность команды.

— Как сохранить ментальные силы после такой эмоциональной выматывающей игры?

— Надо правильно подходить к этому процессу. Все не маленькие, уже давно в хоккее. Все, эта игра уже прошла. Порадовались, выдохнули, и надо двигаться дальше. Нам есть к чему стремиться, над чем работать. И это самое главное.

— У вас была эмоциональная беседа с Лукиным. Что разбирали?

— Да пропущенную шайбу, если честно. Но это уже наше, внутреннее, — сказал Десятков.