Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Швеция
2
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
14.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

«Вашингтон» подписал двухлетний двусторонний контракт с Гибсоном. Голкипер будет выставлен на драфт отказов для повторной отправки в «Херши»

«Вашингтон» объявил о подписании с вратарем Митчем Гибсоном двухлетнего двустороннего контракта, который вступает в силу с текущего сезона.

Источник: Спортс"

Гибсон, выбранный в четвертом раунде драфта 2018 года, ранее в этом сезоне выступал за клуб АХЛ «Херши».

Сегодня 26-летний американец будет выставлен на драфт отказов с целью повторной отправки в «Херши».