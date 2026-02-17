«Вашингтон» подписал двухлетний двусторонний контракт с Гибсоном. Голкипер будет выставлен на драфт отказов для повторной отправки в «Херши»

Гибсон, выбранный в четвертом раунде драфта 2018 года, ранее в этом сезоне выступал за клуб АХЛ «Херши».
«Вашингтон» объявил о подписании с вратарем Митчем Гибсоном двухлетнего двустороннего контракта, который вступает в силу с текущего сезона.
Гибсон, выбранный в четвертом раунде драфта 2018 года, ранее в этом сезоне выступал за клуб АХЛ «Херши».
Сегодня 26-летний американец будет выставлен на драфт отказов с целью повторной отправки в «Херши».