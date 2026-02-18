Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Швеция
5
:
Латвия
1
Все коэффициенты
П1
X
13.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей — основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о Кубке патриарха по хоккею с мячом среди юношей.

Источник: Спортс"

"Русский хоккей — это основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея, это и Всеволод Бобров, и Александр Сергеевич Якушев. Все наши великие легенды играли в русский хоккей, совмещали с хоккеем с шайбой.

Для нашей школы «Красная машина — юниор» большая честь участвовать в этом турнире. Для развития детей это очень важно. Когда мы объединяемся, то становимся сильнее. Чем больше будет таких турниров, тем будет больше развития наших детей", — сказал Ротенберг.

Ротенберг сделал хет-трик в матче легенд на открытии Кубка патриарха по хоккею с мячом на Красной площади. Игра завершилась со счетом 9:9.