Ротенберг о Кубке патриарха: «Русский хоккей — основа хоккея с шайбой, все наши великие игроки сборной СССР начинали с русского хоккея. Для развития детей это очень важно»

Для нашей школы «Красная машина — юниор» большая честь участвовать в этом турнире. Для развития детей это очень важно. Когда мы объединяемся, то становимся сильнее. Чем больше будет таких турниров, тем будет больше развития наших детей", — сказал Ротенберг.