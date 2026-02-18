Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

«Чикаго» о допинге Бережного: «Мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон выступил с заявлением по поводу 20-матчевой дисквалификации вратаря «Рокфорда» Станислава Бережного за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Спортс"

"На прошлой неделе нам сообщили, что тест Станислава дал положительный результат на запрещенное вещество в рамках программы AHL/PHPA по контролю за применением препаратов, повышающих спортивные результаты.

Хотя Станислав сознательно не принимал запрещенных веществ, мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки, которую он употреблял в тот период. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее, и организация отмечает его зрелость и ответственность, проявленные в этой ситуации.

Клуб полностью поддерживает Станислава, мы уверены, что он использует этот опыт как возможность для роста, продолжая свое развитие", — сказал Дэвидсон.