«Чикаго» о допинге Бережного: «Мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее»

"На прошлой неделе нам сообщили, что тест Станислава дал положительный результат на запрещенное вещество в рамках программы AHL/PHPA по контролю за применением препаратов, повышающих спортивные результаты.
Хотя Станислав сознательно не принимал запрещенных веществ, мы считаем, что положительный результат связан с приемом добавки, которую он употреблял в тот период. Станислав полностью взял на себя ответственность за произошедшее, и организация отмечает его зрелость и ответственность, проявленные в этой ситуации.
Клуб полностью поддерживает Станислава, мы уверены, что он использует этот опыт как возможность для роста, продолжая свое развитие", — сказал Дэвидсон.