Потанин об Овечкине: «Он не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, просто играл в хоккей. Именно поэтому и стал лучшим. Александр уже на Эвересте в спортивном плане»

Президент «Норильского Никеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

В прошлом году капитан «Вашингтона» превзошел достижение Уэйна Гретцки. На сегодня у россиянина 919 шайб против 894 у канадца.

"Мне кажется, Овечкин не ставил себе цель побить рекорд Гретцки, он просто играл в хоккей. Именно поэтому он смог в итоге стать лучшим по количеству шайб.

У Александра не было зацикленности на этом, он просто получал удовольствие от самого хоккея, есть ощущение, что до последнего момента он вообще не считал заброшенные шайбы. Овечкин обладает уникальной способностью отрешиться от всего наносного и сосредоточиться на игре, на успехе команды.

Александр Овечкин уже поднялся на Эверест в спортивном плане, его Эверест — это рекорд Гретцки и золотыми буквами вписанное в историю мирового хоккея имя. На сегодняшний день и еще довольно долго именно Овечкин будет снайпером номер один в мировом хоккее.

Вот Джомолунгма или Эверест. Какая разница — 8 840 или 8 850 метров? Это самая высокая вершина, ты на нее забрался, ты ее покорил и вписал свое имя золотыми буквами в историю, на радость и на гордость всем нам", — сказал Потанин.

