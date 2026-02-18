Потанин о будущем Овечкина: «Скажу грубовато: возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома он не променяет на погоню за 1000 шайб в регулярках НХЛ»

40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина рассчитан до 30 июня 2026 года.
На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 — с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016).
"Я думаю, что в тысяче шайб в регулярных чемпионатах НХЛ для Александра нет самоцели. Я скорее бы ждал, что Овечкин в какой-то момент приедет и все-таки сыграет в КХЛ.
Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома.
Поэтому скажу немного грубовато: Овечкин возможность закончить свою карьеру в КХЛ и сыграть дома не променяет на погоню за тысячей шайб", — сказал Потанин.
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер).