Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение численного состава

Перед третьим голом чешской сборной на льду было шесть полевых хоккеистов сборной Чехии. Арбитры не увидели нарушение численного состава и не остановили игру. В итоге Ондржей Палат вывел свою команду вперед в третьем периоде — 3:2.
После гола команда праздновала шайбу вшестером.
В итоге сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира. Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.
Скриншот: t.me/okkowintersport.