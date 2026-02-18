Ричмонд
Чехия забила 3-й гол в матче с Канадой с шестью полевыми игроками на площадке. Судьи не увидели нарушение численного состава

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады в четвертьфинале Олимпиады-2026 с шестью полевыми игроками на площадке.

Источник: Спортс"

Перед третьим голом чешской сборной на льду было шесть полевых хоккеистов сборной Чехии. Арбитры не увидели нарушение численного состава и не остановили игру. В итоге Ондржей Палат вывел свою команду вперед в третьем периоде — 3:2.

После гола команда праздновала шайбу вшестером.

В итоге сборная Канады оказалась сильнее Чехии (4:3 ОТ) вышла в полуфинал мужского хоккейного турнира. Канадский форвард Ник Сузуки перевел игру в овертайм, сравняв счет на отметке 56:33. Решающий гол забил Митч Марнер.

Скриншот: t.me/okkowintersport.