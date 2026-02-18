Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
США
1
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.00
П2
15.00
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Ларионов о 2:3 от «Северстали»: «Остросюжетный матч. Хороший овертайм, все решилось по буллитам. Очко всегда лучше, чем ноль очков, будем довольны тем, что получили»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче с «Северсталью» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

— Интересный, остросюжетный матч, который заставил зрителей пережить массу эмоций. Были моменты в те и другие ворота. Хороший овертайм, все решилось по буллитам.

Отметил ребят, очень важно для команды отмечать заслуги, когда команда играет до конца. Очко всегда лучше, чем ноль очков, поэтому в этом плане будем довольны тем, что получили.

— Две остроатакующие команды, но забиваете друг другу немного. Почему?

— Игра вратарей превосходная, что у нас, что у «Северстали». Можем создавать шедевры, хорошие моменты, но на пути окажется игрок, который проводит матч жизни. Надеюсь, оставим голы на следующий наш матч и порадуем хорошим счетом.

— В конце выпустили молодых Короткого и Полякова. Почему?

— В этой команде нет уже молодых. Не хотим, чтобы было оправдание, что одному 21, другому 20. Рады, что ребята растут, приобретают колоссальный опыт, который никак не приобрести в тренировках.

В овертайме могли забить хороший гол. Наберемся терпения и будем надеяться, что они будут радовать болельщиков.

— Сегодня не смотрели параллельно матч Канада — Чехия?

— Было бы неплохо, чтобы была трансляция того матча. С другой стороны, ты весь погружен в работу своей команды, поэтому у нас была своя интрига, которую надо было завершить успешно. Мы смотрели только фрагменты наших моментов, которые показывали операторы.

Я не знаю счет до конца, узнал, только когда закончили матч. Бландиси сказал, что канадцы выиграли в овертайме 4:3. Хотя какая мне разница, Чехия или Канада, но тем не менее получился хороший матч в Милане, — сказал Ларионов.