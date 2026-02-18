Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
США
1
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.00
П2
15.00
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе в матче против СКА со счетом 3:2 по буллитам.

Источник: Спортс"

— Изначально благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Что касается игры, хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в серии буллитов.

Вы же видите, какую игру показывают вратари, шикарно играли. Мы создали много моментов, так же и соперник.

— Кто не прав из ваших игроков в последние 15 секунд?

— Получилось так, что отдали много сил в меньшинстве. На фоне усталости пропустили.

— Скоренов в каждом матче против СКА набирает очки. Армейское прошлое сказывается?

— Он не только же СКА забивает, но и другим командам. Безусловно, когда игрок приезжает к бывшей команде, играет более заряженно.

— Следите за выступлениями Лишки на Олимпиаде?

— Да, конечно, следим за нашим капитаном. Очень рады, что представляет свою страну, гордимся нашим капитаном.

— Окунев ранее был обменян из ЦСКА. Почему сегодня сыграл только в одной смене?

— Он играет с листа, практически нет тренировок, очень много матчей. Это сказывается на его игровом времени. То, что он обладает хорошими навыками, — это замечательно, поэтому приобрели его.

Ему сложно сейчас. Играть в нашей команде не совсем легко. Есть много нюансов, которые он не прошел. Все постепенно. Не форсируем, — сказал Козырев.