Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2

Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в ¼ ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали — я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик прокомментировал поражение в четвертьфинале Олимпиады от Канады (3:4 ОТ). Ранее он высказывал недовольство работой судей на турнире.

Источник: Спортс"

— Возможен ли тот фактор, что если бы Канада потерпела унизительное поражение, то звезды НХЛ больше не приезжали бы на Игры?

— Я не хочу это оценивать. Мы говорим о Чехии и хотим, чтобы судейство было справедливым. Я говорю обо всех матчах. Нас удаляли за все, а соперника прощали.

В игре со Швейцарией Нечаса зацепили клюшкой за шею и уложили на спину. Это должно было быть удалением, возможно, на пять минут, потому что клюшка ударила его по шее, по голове. Я этого не понимаю. Мне просто очень жаль ребят.

— Если оставить в стороне судей, это было то выступление, которое вы хотели показать?

— Только этот момент был не идеальным. К сожалению. Это сильно нам помешало. Мы сделали то, что обещали — выложились на полную, — сказал Рулик.

Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили».