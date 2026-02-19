Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в ¼ ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали — я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»

— Возможен ли тот фактор, что если бы Канада потерпела унизительное поражение, то звезды НХЛ больше не приезжали бы на Игры?
— Я не хочу это оценивать. Мы говорим о Чехии и хотим, чтобы судейство было справедливым. Я говорю обо всех матчах. Нас удаляли за все, а соперника прощали.
В игре со Швейцарией Нечаса зацепили клюшкой за шею и уложили на спину. Это должно было быть удалением, возможно, на пять минут, потому что клюшка ударила его по шее, по голове. Я этого не понимаю. Мне просто очень жаль ребят.
— Если оставить в стороне судей, это было то выступление, которое вы хотели показать?
— Только этот момент был не идеальным. К сожалению. Это сильно нам помешало. Мы сделали то, что обещали — выложились на полную, — сказал Рулик.
Тренер Чехии Рулик о судействе на ОИ: «Такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно свистнуть. Мы противостояли шестерым. Несправедливый турнир, ребята этого не заслужили».