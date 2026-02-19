Ричмонд
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.38
П2
6.90
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2

Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности “Динамо” и всей лиге»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин может вернуться в КХЛ.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 40-летнего нападающего «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Стороны пока не объявляли о дальнейших планах российского игрока.

«Возвращение Овечкина в КХЛ прибавит популярности и московскому “Динамо”, и всей КХЛ. Я так понимаю, что Саша и сам этого хочет.

Следующий сезон он проведет в НХЛ, а дальше, если не будет травм, не подведет здоровье, обязательно вернется.

Будет здорово, это поднимет имидж, уважение и авторитет КХЛ на мировой арене", — сказал Кожевников.

Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал — просто расслаблялся и веселился».

