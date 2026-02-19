Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности “Динамо” и всей лиге»

Действующий контракт 40-летнего нападающего «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Стороны пока не объявляли о дальнейших планах российского игрока.
«Возвращение Овечкина в КХЛ прибавит популярности и московскому “Динамо”, и всей КХЛ. Я так понимаю, что Саша и сам этого хочет.
Следующий сезон он проведет в НХЛ, а дальше, если не будет травм, не подведет здоровье, обязательно вернется.
Будет здорово, это поднимет имидж, уважение и авторитет КХЛ на мировой арене", — сказал Кожевников.
Овечкин об отпуске: «Долгий перелет стоил того, я провел время с семьей и друзьями. О хоккее не думал — просто расслаблялся и веселился».
