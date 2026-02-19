Ричмонд
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал игру 33-летнего нападающего за «Салават Юлаев».

Источник: Спортс"

В 10 матчах FONBET КХЛ за уфимский клуб он набрал 11 (2+9) очков, также на его счету 1+8 в 15 играх за «Металлург».

— Евгений получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает тот результат, который обещал дать.

— Ранее хоккеист подвергался критике. Зря?

— Все понимали, что это мастер высокого уровня. Единственное, что нужно было почувствовать уверенность и доверие. Евгений попал в комфортную для себя обстановку, есть тренер, который доверяет, и он дает результат.

— Андрей Разин говорил: понимали, что подготовим Кузнецова для другой команды.

— У них нормальные отношения. Никаких обид на Разина и «Металлург» у Евгения нет.

— На какие личные показатели в сезоне может рассчитывать Евгений?

— Уверен, он еще наберет очки. Но он не ставит себе личную цель, есть только желание помочь команде пройти как можно дальше. Мы никогда не обсуждаем с ним личные очки, потому что это не имеет значения.

Чтобы Евгению вернуть свое имя, он должен помочь «Салавату Юлаеву» подняться как можно выше, — сказал Бабаев.

Кузнецов набрал 1+3 в матче с «Трактором» в Челябинске. Форвард «Салавата» отпраздновал гол «птичкой».