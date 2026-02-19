Михайлов о 0:4 от «Динамо»: «В 1-м периоде допустили ошибки. Во 2-м и 3-м пытались выровнять ситуацию, но что-то серьезное соперник не позволил сделать»

— В первом периоде мы допустили ошибки. Во втором и третьем периодах пытались выровнять ситуацию. Но все равно что-то серьезное соперник не позволил сделать, отсюда такой результат.
— Сегодня ваша команда дважды схватила удаление за нарушение численного состава. Почему?
— Хоккей — игра ошибок. Сегодня мы сделали такие ошибки. Ребятам донесли, что это недопустимо. Но где‑то эмоции, где‑то несогласованность. Будем разбираться.
— «Сочи» чередует отличные победы и невнятные поражения. Чего не хватает вашей команде, чтобы обрести стабильность?
— Стабильность, как известно — это признак мастерства. Над этим надо каждый день и постоянно работать, повышать мастерство. Тогда можно будет играть более уверенно, — сказал Михайлов.