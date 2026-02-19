Ричмонд
Михайлов о 0:4 от «Динамо»: «В 1-м периоде допустили ошибки. Во 2-м и 3-м пытались выровнять ситуацию, но что-то серьезное соперник не позволил сделать»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался после матча с московским «Динамо» (0:4).

Источник: Спортс"

— В первом периоде мы допустили ошибки. Во втором и третьем периодах пытались выровнять ситуацию. Но все равно что-то серьезное соперник не позволил сделать, отсюда такой результат.

— Сегодня ваша команда дважды схватила удаление за нарушение численного состава. Почему?

— Хоккей — игра ошибок. Сегодня мы сделали такие ошибки. Ребятам донесли, что это недопустимо. Но где‑то эмоции, где‑то несогласованность. Будем разбираться.

— «Сочи» чередует отличные победы и невнятные поражения. Чего не хватает вашей команде, чтобы обрести стабильность?

— Стабильность, как известно — это признак мастерства. Над этим надо каждый день и постоянно работать, повышать мастерство. Тогда можно будет играть более уверенно, — сказал Михайлов.