Девин Броссо: «Люблю Уфу. Могу говорить только восторженные слова. Очень рад, что играю за “Салават Юлаев”, Козлов — невероятный тренер»

— Вы играете в «Салавате Юлаеве» с октября. За это время какие у вас сложились впечатления о клубе и о городе?
— Я люблю Уфу. Мне нравится здесь все — город, тренерский штаб, команда, болельщики. Я могу говорить только восторженные слова.
Ко мне отличное отношение со стороны партнеров, тренеров, персонала и болельщиков, за что я благодарен. Так что я очень рад, что играю за «Салават Юлаев».
— Многие отмечают и работу с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым.
— Козлов — невероятный тренер. Определенно он один из лучших тренеров КХЛ и один из лучших тренеров, с кем я работал в своей карьере. Думаю, со мной согласятся и другие ребята в команде.
Мы играем за него, а он работает для нас, поэтому у нас отличные отношения. Так что неслучайно все это приносит результат на площадке, — сказал Броссо.