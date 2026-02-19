Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.31
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Девин Броссо: «Люблю Уфу. Могу говорить только восторженные слова. Очень рад, что играю за “Салават Юлаев”, Козлов — невероятный тренер»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо поделился впечатлениями от жизни в Уфе.

Источник: Спортс"

— Вы играете в «Салавате Юлаеве» с октября. За это время какие у вас сложились впечатления о клубе и о городе?

— Я люблю Уфу. Мне нравится здесь все — город, тренерский штаб, команда, болельщики. Я могу говорить только восторженные слова.

Ко мне отличное отношение со стороны партнеров, тренеров, персонала и болельщиков, за что я благодарен. Так что я очень рад, что играю за «Салават Юлаев».

— Многие отмечают и работу с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым.

— Козлов — невероятный тренер. Определенно он один из лучших тренеров КХЛ и один из лучших тренеров, с кем я работал в своей карьере. Думаю, со мной согласятся и другие ребята в команде.

Мы играем за него, а он работает для нас, поэтому у нас отличные отношения. Так что неслучайно все это приносит результат на площадке, — сказал Броссо.