Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в “Авангарде” соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

— Если внимательно посмотреть повтор этого эпизода, то можно заметить, что шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода. Конечно, тут явная судейская ошибка — в первую очередь лайнсменов, которые следят за количеством игроков и сменами. Но я бы не назвал ее сломавшей игру.