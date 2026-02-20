Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в “Авангарде” соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.
— Много обсуждают третий гол чехов, забитый вшестером. Что скажете о работе судей?
— Если внимательно посмотреть повтор этого эпизода, то можно заметить, что шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода. Конечно, тут явная судейская ошибка — в первую очередь лайнсменов, которые следят за количеством игроков и сменами. Но я бы не назвал ее сломавшей игру.
— В КХЛ вы сталкивались с такими ошибками?
— В свое время в «Авангарде» еще в роли игрока. Матч обслуживал нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов — и соперник вшестером нас огорчил. Ничего страшного, бывает.
А в целом на Олимпиаде нормальное судейство. Арбитры дают хоккеистам поиграть, судейство довольно мягкое. Все внимание — хоккеистам, а не арбитрам. Видимо, есть установка по максимуму уходить в тень, ведь на льду — лучшие хоккеисты мира, если не считать российских звезд, — сказал Рябыкин.
Вайсфельд о голе Чехии с шестью полевыми: «Теперь Алексей Анисимов может ногой двери открывать в любое учреждение. Понятно, что ошибка, но ведь никто не возмущался».
