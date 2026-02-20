Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Рябыкин о голе Чехии с шестью полевыми: «В свое время в “Авангарде” соперник вшестером нас огорчил. Матч обслуживал Алексей Анисимов. Ничего страшного, бывает»

Бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о судейской ошибке в матче Канады и Чехии (4:3 ОТ) в ¼ финала Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

Сборная Чехии забросила третью шайбу в ворота Канады с шестью полевыми игроками на площадке.

— Много обсуждают третий гол чехов, забитый вшестером. Что скажете о работе судей?

— Если внимательно посмотреть повтор этого эпизода, то можно заметить, что шестой игрок чехов вышел уже в завершение эпизода. Конечно, тут явная судейская ошибка — в первую очередь лайнсменов, которые следят за количеством игроков и сменами. Но я бы не назвал ее сломавшей игру.

— В КХЛ вы сталкивались с такими ошибками?

— В свое время в «Авангарде» еще в роли игрока. Матч обслуживал нынешний главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов — и соперник вшестером нас огорчил. Ничего страшного, бывает.

А в целом на Олимпиаде нормальное судейство. Арбитры дают хоккеистам поиграть, судейство довольно мягкое. Все внимание — хоккеистам, а не арбитрам. Видимо, есть установка по максимуму уходить в тень, ведь на льду — лучшие хоккеисты мира, если не считать российских звезд, — сказал Рябыкин.

Вайсфельд о голе Чехии с шестью полевыми: «Теперь Алексей Анисимов может ногой двери открывать в любое учреждение. Понятно, что ошибка, но ведь никто не возмущался».

Спросили у Вайсфельда о скандале в матче Канада — Чехия на Олимпиаде.