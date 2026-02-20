Ричмонд
Овечкин о том, продолжит ли играть в НХЛ: «Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей и руководством “Вашингтона”, а там посмотрим»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что пока не определился со своим будущим в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

О том, продолжит ли играть в НХЛ.

«Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с [владельцем “Вашингтона”] Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером, а там посмотрим», — сказал Овечкин.

На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 — с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016).

