Овечкин о том, продолжит ли играть в НХЛ: «Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей и руководством “Вашингтона”, а там посмотрим»

40-летний капитан «Вашингтона» проводит свой 21-й сезон в НХЛ. Действующий контракт россиянина со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
О том, продолжит ли играть в НХЛ.
«Пока не знаю. Нужно принять решение. Поговорю с семьей, с [владельцем “Вашингтона”] Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером, а там посмотрим», — сказал Овечкин.
На текущий момент на счету нападающего 919 шайб в регулярных чемпионатах лиги (рекорд) и 996 — с учетом плей-офф (2-е место в истории, рекорд у Уэйна Гретцки — 1016).
