Овечкин о «Вашингтоне»: «Этот перерыв нам поможет, надеюсь. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки»

К олимпийской паузе «Кэпиталс» подошли на 10-м месте в Восточной конференции, отставание до зоны плей-офф — 4 очка.
40-летний россиянин набрал 48 (22+26) очков в 59 играх при полезности «+2» и идет на 2-м месте среди лучших бомбардиров и снайперов команды (у Тома Уилсона на 1 гол и 1 очко больше).
Об игре «Вашингтона».
"В этом сезоне у нас были взлеты и падения. Дело не во мне. У всех были какие-то трудности. В прошлом сезоне мы нередко забивали по 5−6 шайб за игру, это давалось легко. Сейчас же мы изо всех сил стараемся найти возможность забить.
Надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше".
О том, может ли он прибавить.
«Да, конечно. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки».