Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.84
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.39
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.14
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.59
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.95
П2
6.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.11
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2

Овечкин о «Вашингтоне»: «Этот перерыв нам поможет, надеюсь. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о текущей ситуации в команде и своей результативности.

Источник: Спортс"

К олимпийской паузе «Кэпиталс» подошли на 10-м месте в Восточной конференции, отставание до зоны плей-офф — 4 очка.

40-летний россиянин набрал 48 (22+26) очков в 59 играх при полезности «+2» и идет на 2-м месте среди лучших бомбардиров и снайперов команды (у Тома Уилсона на 1 гол и 1 очко больше).

Об игре «Вашингтона».

"В этом сезоне у нас были взлеты и падения. Дело не во мне. У всех были какие-то трудности. В прошлом сезоне мы нередко забивали по 5−6 шайб за игру, это давалось легко. Сейчас же мы изо всех сил стараемся найти возможность забить.

Надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше".

О том, может ли он прибавить.

«Да, конечно. Мне нужно делать больше, потому что я лидер. Должен показывать пример и набирать очки».

