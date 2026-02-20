Рябыкин об Олимпиаде-2026: «Словакия — последний шанс европейского хоккея. Финал Канада — США станет очередным триумфом НХЛ на мировом уровне»

— Словакия сыграет с США в полуфинале.
— Вот здесь мне очень хочется посмотреть словаков. Они — последний шанс европейского хоккея, в команде не так много игроков НХЛ, есть кахаэловцы.
На предварительном этапе словаки — одни из открытий турнира. В четвертьфинале не заметили очень крепкую сборную Германии, эта победа впечатлила. Надеюсь, у Словакии есть потенциал побороться с американцами.
— Решающий фактор этого полуфинала?
— Американцы — очень быстрая команда, но и словаки пока ни в одном матче «конек» сопернику не проиграли. Но нужно не только быстро бегать, но и обладать мастерством игры на таких скоростях. Посмотрим, выдержит ли Словакия эту конкуренцию.
— Дело идет к финалу Канада — США?
— Да — в общем-то именно такой финал многие ожидали до старта турнира. Это те две страны, которые наиболее широко представлены в НХЛ — лучшей лиге мира. Такой финал станет очередным триумфом НХЛ в мировом хоккее. Хотя Олимпиада — турнир непредсказуемый и всегда ждешь сюрприза, — сказал Рябыкин.