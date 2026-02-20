Ричмонд
Овечкин о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Было бы круто и здорово. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

На данный момент в активе россиянина 996 шайб (919 — в регулярных чемпионатах, 77 — в плей-офф). Больше забил только Уэйн Гретцки — 1016 голов.

«Было бы круто. Было бы здорово. Но будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится», — сказал Александр Овечкин.

