Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.13
П2
2.75
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.70
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.36
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.75
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Северсталь
П1
X
П2

Тренер «Вашингтона» Карбери: «Овечкин делает то, чего не делал никто в истории хоккея. Он отдохнул и вернется в своей лучшей форме, надеюсь»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний российский нападающий провел 59 матчей и набрал 48 (22+26) очков при полезности «плюс 3».

"Я постоянно ловлю себя на мысли, что Овечкин делает то, чего никто не делал в истории хоккея. В 40 лет он проделывает отличную работу в каждом матче с точки зрения лидерства, попыток помочь нам в большинстве, в игре 5 на 5 и в ключевые минуты.

На этом этапе его карьеры не так важно, сколько голов он забил — я доволен всем, что видел от Александра в этом сезоне.

Надеюсь, что он отдохнул во время паузы на Олимпиаду и вернется для заключительного рывка в регулярке в своей лучшей форме", — сказал Карбери.

Овечкин о возможности забить 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф: «Было бы круто и здорово. Будем идти от матча к матчу и посмотрим, что получится».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше