Пронгер о словах Селянне: «На таких турнирах нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову»

Двукратный Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Крис Пронгер отреагировал на слова экс-нападающего команды Финляндии Теему Селянне.

Источник: Спортс"

Селянне ранее так высказался о поражении Финляндии в ½ финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«Я тебя понимаю, Теему, но ты не хуже меня знаешь, что на таких турнирах нельзя сидеть сложа руки больше 30 минут и ожидать, что не случится ничего плохого. Просто к слову», — написал Пронгер.

Отметим, что Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола.