Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»

"В какой-то момент нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это действительно непросто. Против нас играла отличная команда.
Результат, безусловно, наводит на размышления. Хорошее начало, мы долгое время вели в счете и играли действительно хорошо на протяжении длительных отрезков. Все зависит от мелочей.
Я хотел бы отметить, что мы играли против действительно хорошей команды. Отличный тренер, много хороших игроков. Сегодня мы выложились на полную. Поздравляю Канаду", — сказал Пеннанен.
Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола.