Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
США
5
:
Словакия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это непросто. Против нас играла отличная команда»

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен высказался о поражении от Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"В какой-то момент нам следовало больше атаковать и лучше контролировать шайбу, но это действительно непросто. Против нас играла отличная команда.

Результат, безусловно, наводит на размышления. Хорошее начало, мы долгое время вели в счете и играли действительно хорошо на протяжении длительных отрезков. Все зависит от мелочей.

Я хотел бы отметить, что мы играли против действительно хорошей команды. Отличный тренер, много хороших игроков. Сегодня мы выложились на полную. Поздравляю Канаду", — сказал Пеннанен.

Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола.